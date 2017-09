Park macht Platz, Parkplatz am Naschmarkt, 1060 Wien

Park & IBA Wien diskutieren— Neue Arbeit, neues soziales Wohnen

21.09.2017 18:00h



Das Symposium besteht aus zwei Workshoptagen und einer öffentlichen Podiumsdiskussion. Im Fokus steht der prognostizierte Wandel in der Arbeitswelt („Automatisierung“, „Digitalisierung“) und seine Auswirkungen auf die Stadt Wien. Die beiden Workshops gehen der Frage nach, wie diese Veränderung als Chance für eine gemeinwohlorientierte Wohnbaupolitik genutzt werden kann, welche Räume für diese "Neue Arbeit" in der Stadt notwendig sein werden und wie diese gemeinschaftlich betrieben werden können.



Bei dem IBA Talk werden die Ergebnisse der beiden Workshoptage Vertreter_Innen der Politik, der Stadt, der IBA Wien 2022 vorgestellt und mögliche Strategien zur Umsetzung zur Diskussion gestellt. Das Symposium ‚Neue Arbeit – neues soziales Wohnen?‘ – organisiert von Team Wien* in Kooperation mit der IBA Wien 2022 – widmet sich diesen Fragen und erforscht konkrete Umsetzungs- und Handlungsstrategien für die Stadt Wien.



IBA-Talk

21.09.2017 ab 18 Uhr



- Christoph Chorherr (Planungssprecher der Grünen Wien)

- Wolfgang Förster (Koordinator der IBA-Wien)

- Cornelia Gerdenitsch (AIT)

- Andrea Holzmann (Geschäftsführerin der WBV-GPA Wohnbauvereinigung für Privatangestellte)

- Thomas Madreiter (Planungsdirektor der Stadt Wien)

- Sabine Pollak (Architektin und Architekturtheoretikerin)

- Andreas Rumpfhuber (Architekt und Architekturtheoretiker)

- Bernd Vlay: Studio Vlay (Architekt und Stadtplaner)



Ort:

Bei Park auf dem Parkplatz am Naschmarkt,

gegenüber Linke Wienzeile 60, 1060 Wien

Bei Schlechtwetter im Podium des Architekturzentrum Wien, Museumsplatz 1, 1070 Wien



* Das Team Wien testet mit „Park“ diesen Sommer am Naschmarkt ein prototypisches Rahmenwerk für gemeinschaftlich orientierte Neue Arbeit und städtische Produktion – wobei das Team selbst als Kooperation von 17 Gestaltern und Gestalterinnen in einer für neue kreative Arbeit typischen Konstellation agiert. Aspekte der „Urban Commons“, der “Gemeinwohlökonomie” und “Neue Arbeit – Neue Kultur” stehen im Zentrum ihrer Überlegungen und Praxis.