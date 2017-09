Park macht Platz, Parkplatz am Naschmarkt, 1060 Wien

Symposium: Neue Arbeit – neues soziales Wohnen?

18.09.2017 14:00h



Das Symposium besteht aus zwei Workshoptagen und einer öffentlichen Podiumsdiskussion. Im Fokus steht der prognostizierte Wandel in der Arbeitswelt („Automatisierung“, „Digitalisierung“) und seine Auswirkungen auf die Stadt Wien. Die beiden Workshops gehen der Frage nach, wie diese Veränderung als Chance für eine gemeinwohlorientierte Wohnbaupolitik genutzt werden kann, welche Räume für diese "Neue Arbeit" in der Stadt notwendig sein werden und wie diese gemeinschaftlich betrieben werden können.



Das Symposium ‚Neue Arbeit – neues soziales Wohnen?‘ – organisiert von Team Wien* in Kooperation mit der IBA Wien 2022 – widmet sich diesen Fragen und erforscht konkrete Umsetzungs- und Handlungsstrategien für die Stadt Wien.



WORKSHOPTAG 1: 18.09.2017 (14 Uhr Treffpunkt vor Ort am Parkplatz Naschmarkt)



14 - 18 Uhr Workshop mit Cornelia Gerdenitsch + Andreas Rumpfhuber

18 - 20 Uhr öffentliche Vorträge und Diskussionen



Für den kostenfreien Workshop ist eine Anmeldung unter office@team-wien.at notwendig.

Nähere Informationen unter: www.parkmachtplatz.at