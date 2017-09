Galerie Splitter Art, Salvatorgasse 10, 1010 Wien

Finissage Ronnie Niedermeyer: Menschensplitter

09.09.2017 18:30h



Ronnie Niedermeyer wird in einer Performance vor Publikum seine Skulptur vernichten.

Den funeralrhetorischen Abgesang aus dem Äther bestreitet Hannes Benedetto Pircher.



Bitte um pünktliches Erscheinen in feierlicher Kleidung.

Anmeldung unter: horn@splitter.co.at



Die Skulptur „Menschensplitter“ besteht aus hunderten gläsernen Fragmenten einer lebensgroßen Fotografie.



Diese künstlerische Darstellung menschlicher Risse und Brüche betont das notwendige Zerstörungsmoment, das Neuanfänge ermöglicht.



Ende 2016 wurde im Zuge eines Straßenfestes, anläßlich des 25-jährigen Jubiläums der Edition Splitter das Werk Menschensplitter von Ronnie Niedermeyer in der Galerie Splitter Art enthüllt.