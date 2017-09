Museum Niederösterreich

Eröffnungstag Haus der Geschichte

Das Haus der Geschichte – ein Haus voller Geschichten für Jung und Alt. Tauchen Sie mit der ganzen Familie in die faszinierende Welt früherer Jahrhunderte ein, um zu entdecken, wie vieles davon uns bis heute beeinflusst. Was steckt hinter bestimmten Ereignissen? Und schreibe ich auch Geschichte? Wir versprechen Ihnen: So spannend haben Sie Geschichte noch nie erlebt!



Eröffnungsprogramm im Haus der Geschichte



9.00 – 17.00 Kreativstation: Thema: Mittelalter

10.00 / 13.00 / 15.00 Familienführungen im Haus der Geschichte

9.00 – 17.00 Filmprogramm: "Es war einmal der Mensch"

11.00 – 16.00: Mobile Info Personen (MIP)* im Haus der Geschichte

9.00 – 17.00 NÖN Fotobox: Fotos mit historischen Accessoires



Programm im Haus der Natur

9.00 – 17.00 Kreativstation: Thema: Gewaltig! Extreme Naturereignisse

14.00 – 15.00: Familienführung im Haus der Natur



Freier Eintritt für Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre, 50% Ermäßigung für Erwachsene auf den regulären Eintrittspreis.



*MIP – Mobile Info Person: Für Fragen im Haus der Geschichte steht Ihnen in den Foren, die als Begegnungs- und Vertiefungsplätze eingerichtet sind, ein Kulturvermittler oder eine Kulturvermittlerin zur Verfügung. Zahlreiche interaktive Stationen laden zum Mitmachen ein. Der ideale Ort für Gespräche, um die Bedeutung geschichtlicher Zusammenhänge zu diskutieren und neu zu verhandeln.