Karlsplatz

Buskers Festival

08.09.2017 14:00h



Vom 08. bis 10. September werden zum bereits 7. Mal (!) täglich von 14-22 Uhr wieder die Künste der Straße präsentiert und gefeiert!

Künstlergruppen aus den unterschiedlichsten Ländern der Welt, hautnah und kostenlos. Zusätzlich wird es auch heuer wieder ein außergewöhnliches Kinderspektakel geben (14 -19 Uhr), damit sich bei uns auch wirklich jeder wohlfühlen kann.



Lasst Euch in den Bereichen Magie & Illusion, Jonglage & Akrobatik, Livemusik & Tanz, Comedy & Pantomime, Performance Art & Theater, verzaubern, oder einfach bei einem unserer Gastronomieständen verwöhnen, während die Kids an aufregenden Workshops teilnehmen können und ihren Spaß erleben. Den krönenden Abschluss bieten nicht zuletzt die unglaublichen Feuershows, die Euch begeistern werden.



- Open Air Festival bei freiem Eintritt (14-22 Uhr)

- ca. 100 KünstlerInnen aus aller Welt

- Kinderspektakel für die Kleinen und Kleinsten (14-19 Uhr)

- Internationale Gastronomie (12-23 Uhr)

- Tolle öffentliche Erreichbarkeit (U1, U2, U4, D, 1, 2, 62, 3A, 4A, 59A)

- Nachhaltiges Abfallwirtschaftskonzept

- Zielgruppe 1- ∞

- Jonglage- und Seifenblasenworkshops

- Superfly Cocktails of Soul Chilloutarea

- Buskers Market

- Aerial Silk im Teich