Finissage: Wien von oben

Fotocredits: Stefan Oláh

15:00 Buchpräsentation: Sechsunddreissig Wiener Aussichten



Von Aussichtswarten, Panoramaplattformen oder Dachterrassen richtet sich unser Blick auf die Stadt. Das Buch „Sechsunddreißig Wiener Aussichten“ basiert auf der Idee von Schuss und Gegenschuss: Gezeigt werden jeweils das Bauwerk, das einen Aussichtspunkt markiert, sowie die sich von dort bietende Perspektive auf Wien. Autor Sebastian Hackenschmidt und Fotograf Stefan Oláh berichten über die Idee und die überraschenden Ergebnisse dieses Projekts.



Moderation: Peter Stuiber, Wien Museum



In Kooperation mit dem Verlag Anton Pustet





16:00 Wien von oben



Im Anschluss findet um 16 Uhr die Finissage der Instagram-Ausstellung zu „Wien von oben“ statt. Alle ausgestellten TeilnehmerInnen sind eingeladen, ihr Bild mit nach Hause zu nehmen!



Über 2.300 Bilder wurden im Rahmen unseres Fotowettbewerbes unter #wvo17 gepostet, die besten davon sind derzeit in der Ausstellung „Wien von oben - Ein Instablick auf die Stadt" zu sehen.



Eintritt frei! Um Anmeldung wird gebeten.