Marx Halle

Das Talks-Programm „Borderline“ der Kuratorin Kate Sutton legt den Schwerpunkt auf die Veränderungen, mit denen europäische Kunstinstitutionen auf politischer, gesellschaftlicher und kultureller Ebene konfrontiert sind und stellt dazu alternative Sichtweisen von KünstlerInnen, KunsthistorikerInnen, SammlerInnen, MuseumsdirektorInnen, Galerien, KritikerInnen und KuratorInnen vor, die sich mit struktureller Flexibilität auseinandersetzen oder daran arbeiten, die Grenzen der Institutionen von innen heraus zu erweitern. Treffpunkt: Talks Area.

DONNERSTAG, 21. SEPTEMBER

12:30 – 13:30 h

Art Encounters 2017, Timișoara & Arad, Second Edition

An open door to an art scene between a long history and a short story

Mit: Ami Barak, Kurator, Art Encounters Biennale, Ovidiu Șandor, Präsident, Art Encounters Foundation, Timișoara, Nicolaus Schafhausen, Direktor, Kunsthalle Wien



14 – 15 h

Artloading / Artload “A-live” Interview

Mit: Wilfried Cooreman, Sammler, Belgien, Vivian Gandelsman, Kunsthistorikerin, Beraterin, Mitbegründerin, Artload.com, São Paolo



FREITAG, 22. SEPTEMBER

13 – 14 h

Borderline / Model Patrons: The Shifting Role of the Collector

Jam Acuzar, Gründerin und Direktorin, Bellas Artes Projects, Bataan/Manila

Aaron Cezar, Gründungsdirektor, Delfina Foundation, London

Haro Cumbusyan, Sammler, Gründungsdirektor collectorspace, Istanbul



15 – 16 h

Borderline / Door Number Three: Operating Beyond #GroworGo

Max Mayer, Galerist, Düsseldorf

Henrikke Nielsen, Galeristin, Croy Nielsen, Wien

Mari Spirito, Gründungsdirektorin, Protocinema, Istanbul/New York

Franziska Sophie Wildförster, Kuratorin, Kunstkritikerin, Co-Direktorin, Kevin Space, Wien



17 – 18 h

Borderline / The New Establishment: Building a Useful Institution

Maja Ćirić, Unabhängige Kuratorin, Belgrad

Mit: Alanna Heiss, Gründerin, künstlerische Leiterin, Clocktower Productions, New York, Irena Popiashvili, Kuratorin, Dekanin, Visual Arts and Design School an der Free University of Tbilisi, Marlies Wirth, Kuratorin, MAK - Österreichisches Museum für angewandte Kunst / Gegenwartkunst, Wien



