Marx Halle

viennacontemporary 2017 – Geführte Rundgänge und Programm für Kinder und Familie

2017 bietet viennacontemporary Rundgänge zu Spezialthemen an, um die BesucherInnen an die Vielfalt zeitgenössischer Kunst heranzuführen. http://www.viennacontemporary.at/de/programm/tours/



TOUREN: Geführte Rundgänge

Drei Touren zeigen die Vielfalt der Galerien und bieten die Möglichkeit, sich intensiver mit den Schwerpunktprogrammen auseinanderzusetzen.



Tour1: Fokus auf Zentral- Und Osteuropa

Versteckte Schätze zeitgenössischer Kunst aus Osteuropa rund um die Sonderpräsentation „Focus: Hungary“ und ausgewählte Stars aus Ost- und Südosteuropa.



Tour2: Aufstrebende Ausnahmekünstlerinnen und Entdeckungen

Jüngste Positionen zu erschwinglichen Preisen mit Fokus auf Fotografie und KünstlerInnen unter 40 Jahre in „ZONE1“ und Werken unter 5.000 Euro.



Tour3: Zeitgenössische Klassiker

„Best of“: etablierte und aufstrebende KünstlerInnen und die Sonderpräsentationen „Nordic Highlights“ und „Solo & Sculpture“.



Treffpunkt: Meeting Point (mit gültigem Messeticket frei zugänglich)

Zeitplan: (Änderungen vorbehalten)



Donnerstag, 21. September

12:30 – 13:30 h, deutsch, Fokus auf Zentral- und Osteuropa

15:30 – 16:30 h, englisch, Aufstrebende AusnahmekünstlerInnen und Entdeckungen

18 – 19 h, deutsch, Zeitgenössische Klassiker



Freitag, 22. September

12:30 – 13:30 h, englisch, Fokus auf Zentral- und Osteuropa

15:30 – 16:30 h, deutsch, Aufstrebende AusnahmekünstlerInnen und Entdeckungen

18 – 19 h, englisch, Zeitgenössische Klassiker



Samstag, 23. September

12:30 – 13:30 h, deutsch, Zeitgenössische Klassiker

13:30 – 14:30 h, englisch, Fokus auf Zentral- und Osteuropa

14:30 – 15:30 h, deutsch, Aufstrebende AusnahmekünstlerInnen und Entdeckungen

15:30 – 16:30 h, englisch, Zeitgenössische Klassiker



Sonntag, 24. September

12:30 – 13:30 h, englisch, Zeitgenössische Klassiker

13:30 – 14:30 h, deutsch, Fokus auf Zentral- und Osteuropa

14:30 – 15:30 h, englisch, Aufstrebende AusnahmekünstlerInnen und Entdeckungen

15:30 – 16:30 h, deutsch, Zeitgenössische Klassiker



FAMILY 2017

viennacontemporary bietet mit dem Family-Programm für Kinder von 3 bis 12 Jahren einen spielerischen Zugang zu zeitgenössischer Kunst. 2017 kooperiert die Kunstmesse mit dem Künstlerhaus.

Unter dem Motto „Erlebnis Künstlerhaus“ wurde ein Vermittlungsprogramm in enger Zusammenarbeit mit den KünstlerInnen des Künstlerhaus realisiert. Dabei fungiert die internationale Sprache der Kunst als ein Medium, um ungewohnte Perspektiven zu zeigen, relevante Fertigkeiten und Werte zu vermitteln sowie neue soziale Netzwerke zu erschließen. http://www.viennacontemporary.at/de/family/



Freitag, 22. September, 12–18 h: Collage & Assemblage

Samstag, 23. September, 12–18 h: From Trash to Treasure

Sonntag, 24. September, 12–18 h: Fantasia – Utopia



ORT

Marx Halle

Karl-Farkas-Gasse 19, 1030 Wien



INFORMATION

www.viennacontemporary.at

www.facebook.com/viennacontemporary

www.viennacontemporarymag.com



ÖFFNUNGSZEITEN

Do, 21. September 2017, 11 – 19 h

Fr, 22. September 2017, 11 – 19 h

Sa, 23. September 2017, 11 – 18 h

So, 24. September 2017, 11 – 18 h



EINTRITT & PREISE

Tageskarte Vollpreis: 15 Euro

Tageskarte ermäßigt: 9 Euro (StudentInnen, SeniorInnen, Ö1 Club Mitglieder mit gültigen Ausweis)

Tageskarte online: 9 Euro

After Work Ticket: 9 Euro, Do/Fr ab 15 h



EINTRITT FREI

Für Kinder und Jugendliche unter 14 Jahren

Für StudentInnen mit gültigem Ausweis ab 15 h



ÖFFENTLICHE VERKEHRSMITTEL

Straßenbahn: 71 (St. Marx), 18 (Viehmarktgasse oder St. Marx)

U-Bahn: U3 (Schlachthausgasse)

Bus: 74A (Viehmarktgasse)

S-Bahn: S7 (St. Marx)