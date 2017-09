BRICKerl Finissage

Wir laden herzlich zur letzten Feier im Pavillon ein, bevor er abgebaut wird!



17:00 Open Brick Night #9 (Keramik Workshop)

19:00 BRICKerl Bar



Über das Projekt:

BRICKerl ist ein Projekt von Studierenden der TU Wien in Kooperation mit dem Architekturzentrum Wien. Es war ein Sommerpavillon für Keramikworkshops, der nach der Finissage abgebaut wird.

Die Frage danach wie wir bauen, der sozialen, ökonomischen und politischen Verfasstheit einer Gesellschaft und der Umgang mit dieser komplexen Textur bildet den Ausgangspunkt des Entwurfs. Die spielerisch-analytische Herangehensweise ASSEMBLES – die nun auf Initiative des Az W schon das zweite Semester eine Gastprofessur an der TU Wien halten und gemeinsam mit David Calas das Projekt betreuen – befeuert den studentischen Forschungsdrang.

Das Kernthema des experimentellen Entwurfs bildet das Material Lehm. Der Ziegel als Hauptbaustein Wiens wird in den Fokus gerückt und neu definiert. Wienerberger Hochlochziegel aus der Hennersdorfer Fabrik werden nicht in ihrer gewohnt, gemörtelten Form beim Bau des Pavillons verwendet. Der ansonsten nicht sichtbare Ziegel wird zur Fassade: Palettenbänder halten die Verbände zusammen, die in eigens entwickelter Nähtechnik an eine primäre Holzkonstruktion gebunden werden.