Schallaburg

Märchen mit Wittmann

Volksmärchen und Schelmengeschichten vom weisen Narren Nasreddinn Hodscha - für Groß und Klein!



Hier dreht sich alles um Volksmärchen und Schelmengeschichten vom weisen Narren Nasreddinn Hodscha. Mehmet Dalkilic & Helmut Wittmann erzählen türkisch-österreichisch, frisch und lebendig in zwei Sprachen – verstehen können es alle. Durch seine Narreteien führt uns der orientalische Schelm Nasreddin Hodscha die eigenen, alltäglichen Verrücktheiten vor Augen. Mit ihm lachen wir über uns.



Beginn der ersten Erzählrunde: 13.30 Uhr, Dauer ca. 45 Minuten

Beginn der zweiten Erzählrunde: 16.00 Uhr, Dauer ca. 45 Minuten



Die Erzählrunden sind unabhängig voneinander – dh. es werden 2 verschiedene Geschichten erzählt. Zusätzlich gibt es im Zuge dessen ein spezielles Angebot an Familienrundgängen durch die Ausstellung "Islam", das zwischen den Erzählrunden genutzt werden kann: 14.30 und 14.45 Uhr



10. September, 13.00 bis 17.00 Uhr: "Was für ein Esel!"



Erzähler: Mehmet Dalkilic & Helmut Wittmann

Musik: Franz Bernegger (Bockpfeife)