Bäckerstrasse 4

Gianfranco Foschino, Kevin Simòn Mancera

Fotocredits: Oben: Gianfranco Foschino, unten: Kevin Simòn Mancera

GIANFRANCO FOSCHINO "ATMOSPHERE" & KEVIN SIMÒN MANCERA "TELL ME SOMETHING GOOD



Vernissage: Dienstag, 12.09.2017

19.00 bis 21.30 Uhr



Eröffnung: Elsy Lahner (Kuratorin Albertina)

Ausstellungsdauer: bis 31.10.2017