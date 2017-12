If You Like Gossip With the Gloves off, this One Is for You!

Zur Zirkulation von Klatsch in Celebrity Cultures



Der Vortrag bezieht die Frage nach den „Zwischenformen“ von Intimität und Öffentlichkeit auf Medienkulturen der Berühmtheit.



Ausgehend von Beispielen aus Geschichte und Gegenwart des Celebrity Gossip geht es um die konstitutive Beziehung von Klatsch und Berühmtheit – sowie nicht zuletzt um die Besonderheiten, die sich in den affektiven Aushandlungen des Verhältnisses von Celebrities und ihren Followern in den „networked publics“ der Online-Kultur beobachten lassen.



Brigitte Weingart ist Professorin für Medienkulturwissenschaft an der Universität zu Köln und im Wintersemester 2017/18 Fellow am Internationalen Kolleg Morphomata. Zurzeit arbeitet sie an einer Studie zur Genealogie und Medienästhetik der Faszination. Im April 2017 erschien der Band 16 der Zeitschrift für Medienwissenschaft mit dem Themenschwerpunkt „Celebrity Cultures“, den sie mit Peter Rehberg herausgegeben hat.