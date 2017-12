Silvestergala mit Maschek 2017

Der groß angelegte Jahresrückblick 2017

Am 31.12. 2017 um 18:00 und 21:00



Peter Hörmanseder und Robert Stachel reden über das Jahr 2017. Maschek blicken zurück, sie drehen wie immer den Wichtigen des Landes den Ton ab und reden drüber. Mit den besten Clips aus “Willkommen Österreich” im Original, remixed oder extended, dazu bisher nicht Gezeigtes.



Projiziert. Synchronisiert. Improvisiert.



AB 23 UHR SILVESTERPARTY HOSTED BY PHILIALE!

DJs: Chez Del (phil), Urbs (G-Stone)





KARTEN



32 € (1-3 Reihe) / 45 € (4-22 Reihe) / 38 € (23-31 Reihe)

| VVK ab sofort im Gartenbaukino (kino@gartenbaukino.at • Tel. 01 512 23 54)



Reservierte Karten müssen bis 28.12. um 21:00 Uhr abgeholt werden. Nicht abgeholte Karten gehen zurück in den Verkauf. Wir bitten um Verständnis.