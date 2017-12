Lichtspiele: The Secret of Kells

Das Gartenbaukino lädt diesen Herbst/Winter wieder zur Programmreihe LICHTSPIELE. An ausgewählten Wochenenden werden Filme gezeigt, die weder dezidierte “Kinderfilme” sind noch ausschließlich für Erwachsene gemacht wurden – Filme zum „zusammen Schauen“. Filme für abenteuerlustige Kinder und offenherzige Eltern. Filme, die am besten gemeinsam gesehen und wiedergesehen werden.



Bei LICHTSPIELE trifft Buster auf Herkules, reiten die Helden des Weste(r)ns Richtung Schatzinsel, will die Fantasie nie zu Ende gehen, tanzen die sieben Zwerge im Wald und hängt der Held an den Zeigern einer riesigen Turmuhr. Dies alles und viel mehr im Kino von Welt.



Einheitspreis pro Ticket 8€, Familienticket ab 2 Personen je 6€





DAS GEHEIMNIS VON KELLS

Unter den strengen Augen seines Onkels lebt der 12-jährige Brendan im Kloster von Kells. Sein Onkel ist besessen vom Bau eines mächtigen Schutzwalls, um sein Kloster vor plündernden Wikingern zu schützen. Da gibt es kaum Zeit für Tagträume oder kindliche Beschäftigungen. Als der berühmte Meister-Buchmaler Aidan nach Kells kommt, um dort ein mythenumwobenes Buch fertig zu stellen, weckt er Brendans Wissensdurst und seine Abenteuerlust. Um Aidan zu helfen muss Brendan seine tiefsten Ängste überwinden und sich in den verzauberten Wald voller Fabelwesen begeben um dort nach einem geheimnisvollen Kristall zu suchen, der im verbotenen Wald versteckt sein und magische Kräfte besitzen soll. Hier trifft er auf das feengleiche Wolfsmädchen Aisling, die ihm bei seiner gefährlichen Mission hilft. THE SECRET OF KELLS erlangte eine Oscar-Nominierung als "Bester Animationsfilm".







Geeignet ab 6 Jahren



SPIELTERMINE



Sonntag, 10. Dezember 2017, 14:00

Samstag, 16. Dezember 2017, 14:00