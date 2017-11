Lichtspiele: Safety Last!

Das Gartenbaukino lädt diesen Herbst/Winter wieder zur Programmreihe LICHTSPIELE. An ausgewählten Wochenenden werden Filme gezeigt, die weder dezidierte “Kinderfilme” sind noch ausschließlich für Erwachsene gemacht wurden – Filme zum „zusammen Schauen“. Filme für abenteuerlustige Kinder und offenherzige Eltern. Filme, die am besten gemeinsam gesehen und wiedergesehen werden.



Bei LICHTSPIELE trifft Buster auf Herkules, reiten die Helden des Weste(r)ns Richtung Schatzinsel, will die Fantasie nie zu Ende gehen, tanzen die sieben Zwerge im Wald und hängt der Held an den Zeigern einer riesigen Turmuhr. Dies alles und viel mehr im Kino von Welt.



Einheitspreis pro Ticket 8€, Familienticket ab 2 Personen je 6€



Harold kommt aus einem kleinen Dorf und versucht sein Glück in der großen Stadt. Zu gern möchte er sein Mädchen beeindrucken und erfindet in seinen Briefen allerlei Märchen über seine beruflichen Erfolge. Als seine mittlerweile Verlobte zu Besuch kommt, muss Harold, in Wahrheit einfacher Verkäufer, ihr vormachen, alles höre auf sein Kommando. Als er erfährt dass sein Chef eine große Prämie für denjenigen auslobt, der dem Kaufhaus mehr Kunden verschafft, sieht er eine Chance doch noch zu Geld zu kommen. Der Junge überredet seinen Freund Bill, einen erfahrenen Kletterer auf das Dach des zwölfstöckigen Wolkenkratzers des Kaufhauses hinaufzuklettern. Somit soll das Kaufhaus in der Stadt berühmt werden und Harold endlich den beruflichen Aufstieg schaffen. Natürlich läuft nicht alles wie geplant und Harold muss die Kletterpartie schlussendlich selbst machen - weltberühmtes Uhrzeigerschaukeln inklusive. Die Kletterei ist Nervenkitzel pur – und überzeugt auch sein Mädchen.



Der Film ist ein Zeugnis waghalsiger Filmproduktion: zwar befand sich auf den mit Kameras ausgestatteten Dächern eine künstliche Fassade, dennoch musste sich auch diese Kunstfassade möglichst nah am kompletten Abgrund befinden, damit die Kameras immer noch realistisch die weitere Straße im Bildhintergrund einfangen konnten. Somit bestand die Gefahr, dass Harold Lloyd bei einem Sturz nicht nur wenige Meter, sondern vom gesamten Gebäude fallen könnte.



Geeignet ab 6 Jahren



SPIELTERMINE



Sonntag, 5. November 2017, 14:00

Samstag, 25. November 2017, 14:00