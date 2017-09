Lichtspiele: Die unendliche Geschichte

Das Gartenbaukino lädt diesen Herbst/Winter wieder zur Programmreihe LICHTSPIELE. An ausgewählten Wochenenden werden Filme gezeigt, die weder dezidierte “Kinderfilme” sind noch ausschließlich für Erwachsene gemacht wurden – Filme zum „zusammen Schauen“. Filme für abenteuerlustige Kinder und offenherzige Eltern. Filme, die am besten gemeinsam gesehen und wiedergesehen werden.



Bei LICHTSPIELE trifft Buster auf Herkules, reiten die Helden des Weste(r)ns Richtung Schatzinsel, will die Fantasie nie zu Ende gehen, tanzen die sieben Zwerge im Wald und hängt der Held an den Zeigern einer riesigen Turmuhr. Dies alles und viel mehr im Kino von Welt.



Einheitspreis pro Ticket 8€, Familienticket ab 2 Personen je 6€





The Neverending Story (Die unendliche Geschichte)

Ein Film von Wolfgang Petersen

D/USA 1984, 94 min, DF, 35mm



Geeignet ab 6 Jahren



Sonntag, 17. September 2017 um 14:00

Samstag, 23. September 2017 um 14:00