Strahler 80: 30 Jahre Dirty Dancing! 5 Jahre Strahler 80!

"Ich habe eine Wassermelone getragen!"



Mit DIRTY DANCING begann 2012 die Reihe STRAHLER 80 damit, Teenager-Kultfilme der 80er Jahre im großen Rahmen des Wiener Gartenbaukinos wieder zu projizieren. 5 Jahre später können wir nicht anders, als DIRTY DANCING nochmal zu zeigen: Zu voll war der Saal, zu euphorisch die Stimmung, zu schön das kollektive Seufzen, zu laut das Klatschen am Ende bei TIME OF MY LIFE.



Wir zeigen also den Klassiker zu seinem 30. Geburtstag im Gartenbaukino, und zwar wieder in der Deutschen Fassung, damit Alle mitreden können.



Nach dem Film gibt's natürlich wieder eine Party in der Philiale im Foyer

mit unseren DJs URBS & Hanuman!



Yes i swear it it's true

And I owe it all to you

'Cause I've had the time of my life

And I've searched through every open door

Till I found the truth

And I owe it all to you.



DIRTY DANCING

Ein Film von Emile Ardolino

USA 1987, 100 min, DF

Mit: Patrick Swayze, Jennifer Grey, Jerry Orbach, Cynthia Rhodes, ...

