Kunsthalle Wien Museumsquartier

Community College Kooperation: SOHO in Ottakring

SOHO in Ottakring - Werkzeug-Gespräch 4

„Arbeit und Globalisierung“



Bei einem Besuch der Ausstellung How To Live Together suchen wir nach Themenbausteinen in Form von Bildmotiven, Begriffen und Fragen, die wir zum anschließenden SOHO in Ottakring Werkzeug-Gespräch mitnehmen.



Treffpunkt: 17 Uhr in der Ausstellung How To Live Together

Ab ca. 18 Uhr: Ortswechsel zum Werkzeug-Gespräch in der Alten Milchtrinkhalle im Kongresspark.

www.sohoinottakring.at