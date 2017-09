MAK Future Lab: Zusammen. Arbeit. Neu Marx

Fotocredits: © Deadline – Griffin Jürgens GbR

Eine Veranstaltung des MAK FUTURE LAB in Kooperation mit der Wien Holding



Gemeinschaftliches Bauen und Wohnen ist in Wien längst zur Normalität geworden. In zahlreichen Entwicklungsgebieten der Stadt können die eigenen Wünsche und Bedürfnisse an den Wohnraum im Rahmen von Baugruppenprojekten umgesetzt werden. Am ehemaligen Schlachthofareal im 3. Bezirk, das sich mittlerweile zum Zukunftsstandort Neu Marx entwickelt hat, soll der Ansatz um das Thema der Schaffung von Arbeitsraum in Baugruppen erweitert werden.



Im Rahmen einer Fishbowl-Diskussion wird gemeinsam mit ExpertInnen das Thema Gewerbebaugruppen in Neu Marx erarbeitet. Dabei wird der Frage nachgegangen, wie wir in Zukunft unsere Arbeitswelten gemeinsam gestalten werden.



Begrüßung:

Christoph Thun-Hohenstein, Generaldirektor des MAK und Leiter der VIENNA BIENNALE

Sigrid Oblak, Direktorin, Wien Holding



Impulsvorträge und Diskussion:

Britta Jürgens, frizz23 – Gewerbebaugruppe Berlin

Robert Temel, selbstständiger Architektur- und Stadtforscher in Wien, Baugruppenexperte

Raimund Gutmann, Wohnbund:consult - Büro für Stadt.Raum.Entwicklung



Moderation:

Harald Gruendl, Institute of Design Research Vienna (IDRV) und Kurator der VIENNA BIENNALE 2017



Die Veranstaltung findet anlässlich der VIENNA BIENNALE 2017: Roboter. Arbeit. Unsere Zukunft (21.6. – 1.10.2017) statt.