Veranstaltungsraum des Bundeskanzleramtes

Mishmash: Werkpräsentation der Artists in Residence 03/2017

Fotocredits: Gregoriy Selskiy

Das Bundeskanzleramt (BKA) und KulturKontakt Austria (KKA) zeigen ab 18. September 2017 Werke von vier internationalen Artists in Residence, die auf Einladung von BKA und KKA derzeit in Wien leben und arbeiten.



Die Ausstellung "MISHMASH" umfasst Werkpräsentationen von Dante Buu (Montenegro), Andrii Dostliev (Ukraine), Giovanna Casimiro (Brasilien) und Gregoriy Selskiy (Russland).



Das Bundeskanzleramt stellt in Kooperation mit KKA Residence-Stipendien in Wien zur Verfügung. Die StipendiatInnen werden im Rahmen des Artists-in-Residence-Programms vom BKA gefördert und von KKA beratend und organisatorisch begleitet.



Eröffnung: 18. 09. 2017, von 17.00 bis 19.00 Uhr

Ausstellungsdauer: 19. – 27. 09. 2017

Ort: BKA-Veranstaltungsraum, Concordiaplatz 2, 1010 Wien

Montag bis Freitag geöffnet von 10.00 bis 17.00 Uhr