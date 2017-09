Tagadaland: odd Lands

Fotocredits: Lutz Bielefeldt

Vernissage zur Ausstellung von Lutz Bielefeldt mit seiner Ausstelleung Tagadaland: odd Lands in der SCHAUSTELLE



Tagadaland: ungerade Lande

Eine Reise in die Reiche des Wirklichen (Dank an Henry Darger). Aufklärung über den Ursprung der Zivilisation mit Hilfe von Zeichen und Farben und einzigartigen Sehenswürdigkeiten der Gegenwart. Einschließlich erhabenener Landschaften mit prähistorischen Artefakten – alles auf Leinwand sichtbar gemacht!



www.lutzbielefeldt.de



Ausstellungdauer: 30. September bis 25. Oktober 2017

Öffnungszeiten mittwochs 12 bis 18 Uhr und auf Anfrage

www.schaustelle.net



Veranstaltungsfoto:

Lutz Bielefeldt, o.T.