Café Korb Art Lounge, Brandstätte 9, 1010 Wien

Phonofemme: Hommage á Pauline Oliveros

22.10.2017 17:00h



Fotocredits: Pauline Oliveros Photo (c) Pieter Kers

PHONOFEMME 2017

"Can you hear a first listening ?"

in memoriam Pauline Oliveros



Ein Nachmittag mit musikalischen Hommagen an die große US-amerikanische Komponistin und Wegbereiterin der elektronischen Musik,

Pauline Oliveros (1932-2016)



mit mi-rage: Covered by Forest (FI)

Meriheini Luoto (FI)

Minna Koskenlahti (FI

Kaj Mäki-Ullakko (FI)



Zahra Mani (AT/ UK)

Ingrid Plum (DE/UK)

Andrea Sodomka (A)



Kristine Tjogersen & Tøyen Fil og Klafferi Quartett (NO)



Mia Zabelka (AT)

& einer Video Botschaft von Ione (US)





PHONOFEMME 2017 im Ö1 Kunstradio



So 22.Oktober 2017, um 23.05 Uhr " Radio Hommage an Pauline Oliveros“, Live Radio Sendung unter der Leitung von Mia Zabelka und Zahra Mani, mit Maria Chavez, Ione, Zahra Mani, Doug Van Nort, Paul D. Miller aka. DJ Spooky-That Subliminal Kid, Maia Urstad, Mia Zabelka

Regie: Elisabeth Zimmermann

Moderation: Anna Soucek





PHONOFEMME ist eine biennale Veranstaltung von enterprize z

kuratiert von Mia Zabelka



für Rückfragen:

phonofemme2@gmail.com