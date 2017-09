Galerie Wechselstrom

Die zwei Henriettas. Odyssee

Fotocredits: Lisa Spalt

Performance

Lisa Spalt

Die zwei Henriettas. Odyssee



Lisa Spalt präsentiert das Buch "Die zwei Henriettas" unter tatkräftiger Mithilfe ihres Assistenten Otto Saxinger und mehrerer automatischer MitstreiterInnen. Deutsche und Österreicher, die im 19. und 20. Jahrhundert in die USA auswandern, stehen im Mittelpunkt des Textes, einer Geschichte, in der nichts erfunden, aber alles Fiktion ist. Die Erzählerin verwächst zusehends mit den historischen Henriettas und knöpft sich, verbal ungebremst, das World Wide Web vor, das ihr nur eingeschränkt Zugang zur Vergangenheit gewährt. Die Frage steht im Raum, was die Geschichte eines Menschen im Netzzeitalter eigentlich bedeutet.





gefördert durch die Bezirksvertretung Ottakring