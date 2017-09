Galerie Elisabeth & Klaus Thoman

curated by_Johannes Wohnseifer: Made of Using Found Images

Fotocredits: Johannes Wohnseifer, Password-Painting (siD), 2017, Acryl, Pigment, Scotchlite, Lasergravur, 60 x 75 cm, Woh/M 170002

In der für curated by_vienna 2017 konzipierten Ausstellung lässt Johannes Wohnseifer seine neuen Bilder, Objekte und Textarbeiten mit den Werken befreundeter Kunstschaffender in Dialog treten. Neben neuen Arbeiten der Installations- und Objektkünstlerin Alexandra Bircken trifft man in der Schau auf Albrecht Fuchs’ fotografische Portraits von bekannten Künstlerinnen und Künstlern, die in ihrem Schaffen das Thema Kunst und Sprache verhandeln. Darüber hinaus ist der deutsche Musiker Thomas Brinkmann zu einem Live-Konzert eingeladen.