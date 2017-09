Finissage: Work It, Feel It

Finissage & Buchpräsentation



Zur Finissage der Ausstellung "Work it, feel it!" und dem Book Launch der Publikation zur Ausstellung "The Promise of Total Automation" laden wir bei freiem Eintritt und gratis Drinks in die Kunsthalle Wien Karlsplatz.

Mit den Herausgeber/innen Anne Faucheret & David Jourdan.



"Work it, feel it!", der Beitrag der Kunsthalle Wien zur VIENNA BIENNALE 2017, widmet sich der Arbeit der Zukunft und der Zukunft der Arbeit. Der Fokus der Ausstellung liegt auf den Anforderungen an den menschlichen Körper und dessen Handlungsmöglichkeiten vor dem Hintergrund der zunehmenden Automatisierung der Arbeitswelt. Welche Disziplinierungs- und Kontrollmechanismen werden entwickelt, um den Geist und vor allem den Körper zu einem perfekten Produktionswerkzeug und Konsumträger zu modellieren?