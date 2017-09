Künstlerinnen-Salon

Fotocredits: (c) Sira-Zoé Schmid

KÜNSTLERINNEN-SALON mit Künstlerinnen der Ausstellung kann bei einem Aperitif & Fingerfood über die Ausstellung, Werke und Arbeitsweisen gesprochen werden.



im Rahmen der Ausstellung PAST | PRESENT | FUTURE – 27 Künstlerinnen | 27 Positionen



Laufzeit: 14.–30.9.2017

Öffnungszeiten: Di–Fr 12:00–18:00

Ort: ARCC.art Open Space, Kaiserstraße 76, 1070 Wien



Künstlerinnen: Sherine Anis, Stella Bach, Renate Bertlmann, Anna-Maria Bogner, Denise Braun, Martha Dietrich, Claire de Foucauld, Vasilena Gankovska, Lise Huber, Judith Hütter, Bettina Kattinger, Susi Krautgartner, Iiris-Lilja Kuosmanen, Aiko Kazuko Kurosaki, Sissa Micheli, Lym Moreno, Agnes Prammer, Nicole Prutsch, Hanna Putz, Linda Reif, Claudia Rohrauer, Fanny Saga, Anna Schwarz, Annette Tesarek, Anna-Stina Treumund, Ana Velez, Daniela Zacherl



Kuratorinnen: Sophie Haslinger, Veronika Rudorfer, Sira-Zoé Schmid

Basierend auf dem Projekt „Past | Present | Future“ von Sira-Zoé Schmid



Was ist die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft von Frauen als Kunstschaffenden? Die Ausstellung zeigt ausgewählte Arbeiten von 27 internationalen Künstlerinnen und präsentiert die vielschichtigen Arbeitsbedingungen zeitgenössischer weiblicher Kunstproduktion in den Medien Fotografie, Malerei, Installation, Performance und Videokunst. Ein umfangreiches Rahmenprogramm – einschließlich Künstlerinnensalons, Performances, einer Podiumsdiskussion, Talks und einem Kunstvermittlungsprogramm für Kinder – begleitet die Ausstellung und hebt den Netzwerkcharakter des Projekts hervor.



-

Mit freundlicher Unterstützung von | With friendly support of: Bundeskanzleramt Österreich, Bildrecht, Bezirksvorstehung Neubau, ARCC.art, Druckerei Robitschek, Cafe7stern, Weingut Koppitsch, Sorority, www.rotaug.com, Buero3 (Dieter Schaerf)