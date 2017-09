Kolariks Himmelreich, Prater 74, 1020 Wien

Menschenbilder

04.09.2017 18:00h



Leistungsschau der BerufsfotografInnen Wien



Die Landesinnung Wien der Berufsfotografen veranstaltet mit Wiener BerufsfotografInnen eine Open Air-Ausstellung für zeitgenössische Portraitfotografie im Herzen von Wien:



Open Air-Ausstellung Menschenbilder WIEN 2017

1. - 26. September 2017 im Prater Wien

2., Straße des Ersten Mai - vom Praterturm bis Kolariks Himmelreich



Eindrucksvolle Schönheit, zerfurchte Gesichter, offene Blicke und schüchterne Zurückhaltung - moderne Portraitfotografie schafft es eindrucksvoll das Leben nicht nur für einen Moment festzuhalten, sondern auch einen direkten Blick in die Psyche des/der Fotografierten zu werfen. Die Kraft dieser Kreativität zeigt die Open Air-Ausstellung Menschenbilder WIEN 2017.



Erfolgreiches Konzept



Die Landesinnung Wien bringt damit das erfolgreiche Ausstellungskonzept der steirischen Kollegen erstmals nach Wien. Ursprünglich startete die Gemeinschaftsfotoausstellung 2012 als Projekt mit der Unterstützung der Landesinnung der steirischen Berufsfotografen. Mittlerweile ist sie ein fixer Bestandteil der Kunst im öffentlichen Raum in der Steiermark, Tirol und Oberösterreich. „Menschenbilder“ wurde zu einem Begriff. Eine Ausstellung im öffentlichen Raum. Die Bildbänke laden zum Verweilen ein, der Platz ist belebt. Diese Form der Ausstellung ermöglicht, ganz ohne jegliche Berührungs- oder Schwellenängste, sich der Materie zu nähern."



Fotografie von Menschen für Menschen



Die Landesinnung Wien der Berufsfotografen bringt die Menschenbilder nun in die Bundeshauptstadt. Die Ausstellung Menschenbilder WIEN 2017 wird von 1. – 26. September 2017 auf einer Länge von 200 Metern auf der Straße des Ersten Mai mitten im Wiener Prater stattfinden. Bei dieser Gemeinschaftsausstellung sind die Werke von Wiener BerufsfotografInnen zu sehen. Die Fotos zeigen damit auf insgesamt 30 Bildbänken mit 60 Bildtafeln ein breites Spektrum zeitgenössischer Wiener Fotografie.



Mag. Ulrich Schnarr, Innungsmeister der LI Wien der Berufsfotografen: „Fotografie ist ein so wunderbarer Beruf, der viel Können und Kreativität voraussetzt. Die Öffentlichkeit kann mit dieser Leistungsschau sehen, welch großartige Arbeit die Wiener BerufsfotografInnen täglich leisten.“