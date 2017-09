Ausstellungshaus Spoerri, Hauptplatz 23, 3493 Hadersdorf am Kamp

Kleiner Abendbrotkongress

02.09.2017 19:00h



ABENDBROTKONGRESS



Der »Kleine Abendbrotkongress« zu Gast im Ausstellungshaus Spoerri am 2. September 2017, 19:00 Uhr, Hadersdorf am Kamp (Veranstaltungssaal über dem Esslokal, Hauptplatz 16).



Gastgeber: Ingke Günther & Jörg Wagner (D)

Haupttagesordnungspunkt: KÄSE

Experte am Tisch: Robert Padget (Käsehersteller)



Der kleine Abendbrotkongress, ausgedacht und moderiert von den bildenden Künstler*innen Ingke Günther & Jörg Wagner, die seit 2009 das Projekt Feldforschung Abendbrot betreiben, ist als fortlaufende Reihe angelegt.

Zum kleinen »Abendbrotkongress« in Hadersdorf sind alle eingeladen, die Freude an der kalten Abendspeise haben. Die Abendbrotforscher möchten an diesem Abend über ihr Projekt berichten, den Tisch decken und gemeinsam mit Gästen wie Experten speisen und in ein lebendiges Gespräch kommen - denn wer hätte keine Abendbrot-Erfahrungen?

Die Veranstaltung ist auf 25 Personen begrenzt.

Die Teilnahme ist kostenlos.



Eine Anmeldung ist bis zum 31.08.2017 im Ausstellungshaus Spoerri erforderlich: office@spoerri.at