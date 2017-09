Footprints and other matrices - Summer of Movement

Mi 06.09.& Do 07.09., 17.30h, MQ Haupthof

Tanzperformance: Groove, DSCHUNGEL WIEN





18.00 & 20:00 Mqw Hof// mumok Stiege



In „Footprints and other matrices“ zeigt Daya Varkonyi u.a. Ausschnitte aus ihrem letzen Stück 'Vertical Impacts' in dem politische Macht individueller Ohnmacht gegenüber steht.

Thematisiert werden Auswirkungen 'imperialen Lebensweisen‘ (Ulrich Brand & Markus Wissen 2017)

Performance und Tanz werden -weg von der Bühne- in die Architektur des Mqw übertragen.



freier Eintritt!



Choreographie und Performance: Daya Varkonyi, Marina Rützler, Felix Erdmann, Tobias Samuel Resch

Konzept: Daya Varkonyi