SILK - Shift one's quarter Battle

“Shift one´s Quarter” bedient sich eines neuen Phänomens: Das Format des Battle im Breakdance ist zwar altbekannt - zwei Tänzer begegnen sich und tanzen gegeneinander an, während eine Jury von anerkannten Tänzern beurteilt, wer der bessere Tänzer ist - neuerdings wird das Format aber auch außerhalb der Hip Hop Szene adaptiert. Die Hauptregel bleibt gleich: einer gegen einen.



Was sich jedoch ändert, ist die Vielfalt an körperlichem und kreativem Ausdruck. Eingeladen sind hier urbane TänzerInnen, urbane-zeitgenössische TänzerInnen und PerformerInnen aus der bildenden Kunst. Bewertet wird von einer internationalen Jury.



Im Rahmen von Summer of Movement im Museumsquartier Wien.

MQ - Haupthof - 2.09.2017 - 16:00 - 20:00.