SILK - Audition to Audition

Auf Erfahrung im Bereich Auditions kann Silke Grabinger reichlich zurückgreifen. Der Lebenslauf der Oberösterreicherin führt über den Breakdance bis Cirque du Soleil in Las Vegas und dann wieder zurück auf heimischen Boden, wo sie sich in der zeitgenössischen Tanz- und Performanceszene einen Namen gemacht hat.



Ihr Format “Audition to Audition” ist die großangelegte Inszenierung einer Audition im Außenraum des MQ. Ziel dieser speziellen Audition ist eine öffentliche Auseinandersetzung und Infragestellung des Auswahl-, Bewertungs- und Produktionssystems, in dem sich eine solche Veranstaltung bewegt. Die TeilnehmerInnen müssen sich im Vorhinein mit Video, Bild und Lebenslauf bewerben, werden aber ohne Auswahlverfahren eingeladen, an einer öffentlichen Audition teilzunehmen.



Das Motto des Events: der Weg ist das Ziel! TeilnehmerInnen und ZuschauerInnen werden dabei mit den Absurditäten eines Auswahlverfahrens konfrontiert, das am Ende keinen Gewinner hervorbringt. Performance und Tanz ist dabei das zentrale Motiv, die Audition soll aber auch zur Reflexion über die Mechanismen der Leistungsgesellschaft anregen, vor allem in einem Bereich, in dem der Druck von jedem einzelnen Teilnehmer - jedem Bewerber - selbst auferlegt wird.



Im Rahmen von Summer of Movement im Museumsquartier Wien.

MQ - Haupthof - 01.09.2017 - 16:00 - 20:00.