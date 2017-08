Finissage: Mapping Terrains

31.08.2017 18:00h



Wir möchten mit euch am 31.8. den Kunstherbst 2017 bei der Finissage unserer Sommerausstellung "Mapping Terrains" einleiten – die beste Gelegenheit die Ausstellung zu sehen, falls ihr bisher urlaubsbedingt keine Zeit hattet oder die Arbeiten noch einmal in Ruhe bei einem Glas Wein betrachten möchtet. Die von Walter Seidl kuratierte Ausstellung bezieht sich auf Wahrnehmungsmodelle von Raum, dessen Begehung, Beschreitung, Befahrung sowie in weiterer Folge künstlerische Betrachtung Möglichkeiten von Sichtbarkeit generieren, die gleichzeitig eine gewisse Distanz zum Wahrgenommenen herstellen.



Teilnehmende KünstlerInnen: Robert Bodnar, Tomas Eller, Andrea Ressi, Nicole Six & Paul Petritsch