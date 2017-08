Kunsthalle Wien Museumsquartier

Meine Sicht mit Fanny und David

Fanny und David, sind beide zwölf Jahre alt und kennen sich schon seit dem Kindergarten. Sie gehen zwar nicht in die selbe Schule, unternehmen aber in ihrer Freizeit viel gemeinsam. In den Sommerferien haben sie sich mit Martin Walkner, Kunstvermittler der Kunsthalle Wien, die Ausstellung How To Live Together angeschaut und darüber nachgedacht, welche Kunstwerke sie super finden und welche Themen der Ausstellung für andere Kinder spannend sind. Was macht eine Freundschaft eigentlich aus? Gibt es Kunstwerke die Mädchen cooler finden als Jungs? Und gibt es Sachen, die gar nicht gehen?



Fanny und David laden euch zum gemeinsamen Entdecken der Ausstellung ein und haben sich für die Führung ein Rätsel ausgedacht, das es zu lösen gilt.



Unter dem Titel Meine Sicht laden wir Experten/innen, Laien und interessante Menschen ein, ihre Sicht auf die Ausstellung zu präsentieren.