Fotowalk: Just around the corner

Quartier Belvedere, Sonnwendviertel, Schweizergarten – entdecken Sie die Umgebung des 21er Haus durch die Linse einer Polaroidkamera. Wir starten unseren Fotowalk im Skulpturengarten des 21er Haus, bevor wir die nahegelegenen Großbaustellen, Architekturprojekte sowie die Parkanlage erkunden. Mit zahlreichen Tipps und Tricks der Fotografin Eva Mühlbacher zur Sofortbildfotografie verknipsen Sie Ihren Impossible Film und erhalten einmalige Schnappschüsse rasanter Stadtentwicklung.