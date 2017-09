Kunstraum NOE

Pop Up Book Club - Curatorial Practices Today

Fotocredits: Pop Up Book Club © Olivia Jaques

Öffentlicher Lesekreis mit Olivia Jaques und Marlies Surtmann



Der Pop Up Book Club - Curatorial Practices Today ist ein kontinuierliches, öffentliches Lesekreis-Format zu kuratorischen und gesellschaftlichen Fragestellungen im erweiterten Sinne. Es wird kein bestimmtes Wissen vorausgesetzt. Ziel der Lektüre ist es nicht Antworten zu finden, sondern gemeinsam Fragen zu entwickeln und zu diskutieren. Anlässlich des Performatoriums wollen wir im gemeinsamen Close-Reading den Fokus auf die Auseinandersetzung mit performativen und partizipativen Formaten im Ausstellungs- sowie im öffentlichen Raum lenken. Der Text Die Wiederverzauberung der Welt von Erika Fischer Lichte3 dient alsAusgangspunkt.



Im Sinne des öffentlichen Lesekreis-Formats sind im Pop Up Book Club alle willkommen!

Das Projekt wurde von Olivia Jaques und Marlies Surtmann 2015 ins Leben gerufen.

Seither finden regelmäßige Treffen an unterschiedlichen Orten statt.