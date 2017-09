Kunstraum NOE

Flüchtige Territorien

Fotocredits: democracia

Gruppenausstellung



Begrüßung Christiane Krejs

Zur Ausstellung Maren Richter und Klaus Schafler

anschließend DJ tba



Die Schau „Flüchtige Territorien“ beschäftigt sich mit einem brandaktuellen Thema: Räume und ihre geopolitischen, ökologischen und ökonomischen Aspekte. Die Kurator_innen Maren Richter und Klaus Schafler zeigen künstlerische Investigationsarbeiten zu umkämpften Gebieten auf der ganzen Welt: Recht, Gesetz, Politik, Ökonomie, aber auch Emotionen spielen bei der Aneignung von Territorien eine wesentliche Rolle. Dazu kommen Faktoren wie Klimawandel, Neokolonialismus, Utopien oder Mythologien. Die künstlerische Exkursion führt zu Orten wie dem Hafen Albern in Wien, wo aktuell unterschiedliche Interessenslagen aufeinanderprallen, aber auch zu radikal veränderten Gegenden wie abgeholzten rumänischen Wäldern oder in eine Roma Siedlung am Rande Madrids.