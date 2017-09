Exkursion: Einfach Bauen Rediscovery Walk

08.09.2017 16:00h



Community College EXKURSION

mit Ursula Hofbauer



Treffpunkt: Straßenbahnstation Großjedlersdorf (Linie 31 oder 30), vor der Schule Brünner Straße 139



Die Anfang der 1950er Jahre errichtete, von Franz Schuster geplante Siedlung zwischen Siemensstraße, Wankeläckergasse, Justgasse und Ruthnergasse in Floridsdorf ist wohl gerade wegen ihrer Einfachheit nicht sehr bekannt. Dabei hat die Siedlung bemerkenswerte Qualitäten: schlichte Architektur unaufgeregt umgesetzt, benutzbare Höfe im sprichwörtlichen menschlichen Maßstab, Fußwege die getrennt vom Autoverkehr durch die ganze Siedlung führen. Wer sich fragt wie „einfach bauen“ geht, sollte wenigstens einmal hier gewesen sein. Aber auch die Wohnbauten der 1960er, 1970er und 1980er Jahre in unmittelbarer Nachbarschaft bieten einen spannenden Vergleich und die Erkenntnis, dass der Siedlungsbau sich in eine andere Richtung entwickelt hat, dorthin wo Konsum, Autoverkehr und Balkone zunehmend wichtiger geworden sind – und der gemeinsam genutzte öffentliche Raum an Bedeutung verloren hat.



Die Siedlung von Franz Schuster könnte als Wohnmodell ein Gegenstück zu einer belebten, urbanen Brünner Straße sein, das Rückzugsgebiet einer Community hier, die zur Diversität des Städtischen dort beiträgt – wenn es denn diese urbane Diversität auf der Brünner Straße gäbe. Ob und wie beides zusammengehört und ob sich der scheinbare Widerspruch zwischen dem einen und dem anderen auflösen lässt, wollen wir am 8. September spazierend erkunden.



Ursula Hofbauer, Architektin und DINGenieurin, lebt und arbeitet in Wien, im 21. Jahrhundert und im 21. Bezirk. Arbeitet seit 1999 in und mit dem öffentlichen Raum, ua. „Strange Views“ (1999), Ausstellungsprojekt im Wiener Prater mit Bodenbeschriftung, „Permanent Breakfast“ (1999-2005) das immerwährende Frühstück im öffentlichen Raum und „Jane's Walks“ (2016 und 2017) entlang der Brünner Straße. Widmet sich leidenschaftlich dem öffentlichen Raum, seiner demokratischen Nutzung und allen Fragen der daraus resultierenen Gestaltung, insbesondere in der städtischen Peripherie.



In den Community College Exkursionen wird erkundet, was bei einer aufmerksamen Bewegung durch den Stadtraum gemeinsam gelernt und verlernt werden kann.



Das Community College ist Programm und Treffpunkt zugleich. Es ist der Ort, um die in der Ausstellung "How To Live Together" aufgeworfenen Fragen in Gesprächen, gemeinsamen Studien und praktischen Formen der Zusammenarbeit aktiv weiterzuentwickeln.

Idee und Programm des Community College entstanden im Rahmen der Denkfabrik, dem jungen Freund/innenkreis der Kunsthalle Wien, und entwickeln sich als offener Prozess auch noch weiter. Join us!

