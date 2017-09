Kunsthalle Wien Karlsplatz

Work It, Feel It: Re-Organizing Work

Gespräch



Mit Otto Penz (Soziologe), Taaniel Raudsepp / Visible Solutions (Künstler der Ausstellung), Karin Schönpflug (Ökonomin, Forscherin, Lehrbeauftragte)



Re-organizing Work widmet sich emanzipatorischen Perspektiven des Arbeitsverständnisses und der Arbeitsorganisation – von neuen Arbeiter/innenvertretungen und -organisationen bis hin zum bedingungslosen Grundeinkommen oder zur Verteidigung des Nichtstuns.



Seit den 1970er Jahren findet eine massive Deregulierung der Arbeitswelt statt – viele ArbeiterInnen sind mit prekären Bedingungen und Selbstausbeutung konfrontiert. Automatisierung, Outsourcing sowie die Auslagerung der Produktion in Länder mit geringem Lohnniveau verschlechtern die Arbeitsverhältnisse durch eine Zuspitzung der Konkurrenz und die Gefährdung des Lohnverhältnisses selbst. Im Kontext der Krise der gewerkschaftlichen und parteibezogenen Vertretungen sowie der ideologischen Sakralisierung von Arbeit muss der Arbeitskampf neu konstituiert und die moralische Notwendigkeit von Arbeit hinterfragt werden.



Sprache: Englisch

Ort: Heuer am Karlsplatz



Diskursprogramm

TODAY’S TOMORROWS

Wie wird die Arbeitswelt von morgen aussehen? Wie kann man heute agieren, um das kapitalistische Selbstverständnis, Deregulierung sowie die geographische und genderspezifische Aufteilung der Arbeit in Frage zu stellen und Alternativen zu entwerfen?