Kunsthalle Wien Karlsplatz

Work It, Feel It: Living Labour / Working Life

Fotocredits: Danilo Correale, Boosted, 2014 (Detail) Courtesy the artist and Galleria Raucci/Santamaria, Napoli/Milan. Copyright the artist

Gespräch



Mit: Barbara Mahlknecht (Forscherin, Vermittlerin, Kuratorin), Sidsel Meineche Hansen (Künstlerin der Ausstellung), Helena Vilalta (Kritikerin, Dozentin, Redakteurin)



In Living Labour / Working Life wird ein feministischer Blick auf die Arbeitsverhältnisse geworfen, um die Hierarchie zwischen reproduktiver und produktiver, zwischen immaterieller und materieller, zwischen intellektueller und manueller Arbeit nachzuverfolgen.



Der Kapitalismus hat den öffentlichen, produktiv-akkumulativen Raum vom privaten, reproduktiven und ‚lebenserhaltenden‘ Raum abgetrennt. Diese sozial-geschlechtliche Trennung forcierte die Unsichtbarkeit der hauptsächlich von Frauen durchgeführten und abgewerteten Aktivitäten. Heute werden nicht nur Gender-Ungleichheiten fortgeführt, auch die hierarchische Ordnung von immaterieller und manueller Arbeit scheint festgeschrieben. Zudem rücken das private Leben, Sehnsucht, Sexualität und Affekte in den öffentlichen, ökonomisierten Raum. Wie ist es zu dieser Situation gekommen? Wie lassen sich Care, Maintenance und Reproduktionsaktivitäten neu betrachten?



Sprache: Englisch

Ort: Heuer am Karlsplatz



Diskursprogramm

TODAY’S TOMORROWS

Wie wird die Arbeitswelt von morgen aussehen? Wie kann man heute agieren, um das kapitalistische Selbstverständnis, Deregulierung sowie die geographische und genderspezifische Aufteilung der Arbeit in Frage zu stellen und Alternativen zu entwerfen?