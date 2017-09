Goldfuß unlimited zeigt Haltung(en)

15.09.2017 17:00h



Haltung(en)

work in progress



bei sich woa ma - Steffi Wimmer



Eine Woche werden die PerformerInnen ganztägig im sehsaal verbringen. Die neue Umgebung verändert alltäglich Abläufe, gewohnte Haltungen und Handlungen. Als Individuum und im Kollektiv werden performative Strukturen mit Livemusik und Materialien erforscht. Filmische Sequenzen zeigen Ausschnitte aus der in diesem Jahr gezeigten Performance im Schubertpark und werden im aktuellen Projekt einbezogen und weiterentwickelt.



Konzept: Johanna Tatzgern

PerformerInnen: Angela Besunk, llse Reiser, Martin Tomann, Steffi Wimmer

Livemusik: Martin Kratochwil

Video: Ernst Spiessberger, Johanna Tatzgern

Bildende Künstlerin: Maria Hanl

Text: Sabina Holzer

Feedback: Doris Stelzer



Fr. 15. und Sa. 16. September 2017 von 17 – 19 Uhr

der sehsaal ist in dieser Zeit flexibel zugänglich

sehsaal, Zentagasse 38, 1050 Wien