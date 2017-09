Kunstraum MEMPHIS, Untere Donaulände 12, 4020 Linz

0ff5n0ff

05.09.2017 19:00h



Adam Donovan (AUS)

http://adamdonovan.net



Rainer Gamsjäger (AT)

http://rainergamsjaeger.com



Konzert

5/9 2017 19h

Tresor Linz



Eröffnung

5/9 2017 21h

MEMPHIS



Ausstellung

6—22/9 2017

MEMPHIS



Der australische Medienkünstler Adam Donovan verknüpft in seinen Arbeiten hochspezialisierte wissenschaftliche Felder mit bildender Kunst. Er forscht im Bereich nichtlineare Akustik, bedient sich in seinen installativen Soundskultpuren industriell anmutender Robotermechaniken und gestaltet Game-Engine-Umgebungen für experimentelle experimentelle Computerspiele. Donovans Arbeit ist oft von seinem persönlichen Interesse an Maschinen und den immateriellen physikalischen Aspekten inspiriert. Er analysiert diese Phänomene, verstärkt und moduliert ihre Effekte und schafft dadurch neue Wahrnehmungsebenen. Seit 1996 beschäftigt er sich hauptsächlich mit fokussierter Akustik, entwickelt hybride Klanginstallationen und Performances und arbeitet international mit Musiker_innen, Komponist_innen und Wissenschaftler_innen an Sound-Art-Projekten zusammen. Adam Donovan lebt und arbeitet in Wien und Zürich.



In seinen Arbeiten setzt sich Rainer Gamsjäger strukturell vor allem mit den Medien Video und Fotografie auseinander. Er dekonstruiert Bildinhalte, zerlegt digitale Bilder in ihre kleinsten Einheiten, um sie strengen Algorithmen folgend mittels eigens programmierter Software neu zu arrangieren und abstrakte Bildinhalte zum Vorschein zu bringen. Als Ausgangsmaterial dienen Gamsjäger vorwiegend hochaufgelöste Landschaftsbilder, in jüngeren Arbeiten auch aktuelle Aufnahmen von NASA-Weltraumteleskopen. Seine Arbeiten werden international in Ausstellungen und auf Filmfestivals gezeigt. Rainer Gamsjäger studierte Experimentelle Gestaltung an der Kunstuniversität Linz, er lebt und arbeitet in Linz.



Donovan und Gamsjäger haben nicht nur eine sehr analytische und akribische Arbeitsweise gemeinsam; beide beschäftigen sich in ihren Arbeiten mittels verschiedener Medien mit subjektiven Wahrnehmungs- und Deutungsmustern und kreieren durch Dekonstruktion und präzise Re-Arrangierung etablierter Ordnungen divergente Mikrokosmen.



In Kooperation mit Tresor Linz (Hauptplatz 32, 4020 Linz). Konzertbeginn ist pünktlich um 19h, Einlass ist nur bis Veranstaltungsbeginn möglich.



Kunstraum MEMPHIS

Untere Donaulände 12

4020 Linz

office@memphismemph.is