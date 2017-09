Stuwertrubel - Das Stuwerviertel jubelt!

15.09.2017 16:00h



Ausprobieren, Staunen und Neues kennenlernen: Stuwertrubel im Stuwerviertel ist ein Stadtteilfest der anderen Art und findet erstmalig am 15.09.2017 von 16 Uhr - 22 Uhr am Vorgartenmarkt im 2. Bezirk statt.



Über 30 KünstlerInnen, Selbständige und lokale Unternehmen aus dem Stuwerviertel und den Nachbargrätzln zeigen am Vorgartenmarkt ihr Können mit Workshops, Lesungen, Performances und Livemusik.



Alle Infos unter: http://blog.imgraetzl.at/stuwertrubel/

Wann: 15.09.2017

Von: 16 Uhr - 22 Uhr

Wo: Vorgartenmarkt - Ennsgasse 8, 1020 Wien



Stuwertrubel heißt bei kostenlosen Workshops und Schnuppersessions miteinander ins Plaudern zu kommen und Einblick zu erhalten in unterschiedliche Techniken und Skills, die ums Eck beheimatet sind: Nomad Crew lädt zur Holzschnitzkunst und zum Musizieren auf der Soulmachine ein, Schnipselqueen zeigt Collagentechniken, Auhonig verrät, wie der Honig in der Lobau entsteht und die Künstlerin Lena Rot führt BesucherInnen in die Keramikarbeit ein. Es gibt außerdem Sessions für Siebdruck, Typographie und vielem mehr.



Eine GPS-Schatzsuche und Probefahrten mit den e-floatern von Floatility bringen die BesucherInnen in Bewegung. Für die Erholung im Trubel sorgen Shiatsu-, Fußmassage- und Grinberg-Kostproben. Die MarktstandlerInnen des Vorgartenmarktes verköstigen die BesucherInnen mit Markt Street-Food Spezialitäten und anderen Köstlichkeiten.



Abgerundet wird Stuwertrubel durch Lesungen, Tanz- und Kunstperformances und viel Live-Musik u. a. mit Elsa Tootsie und dem Elektro-Pop Duo „Gretzky“.