Parkplatz am Rande des Wiener Naschmarkts, gegenüber Linke Wienzeile 60-64, 1060 Wien

Park Eröffnungswochenende

01.09.2017 16:00h



Fotocredits: Zara Pfeifer

• 16:00 – 20:00: Möbelbauworkshop »modular landscapes« mit Mostlikely Architecture

• 16:00 – 22:00: Musik auf offener Bühne (tba)

• 18:00 – 19:00: Eröffnungsreden von Team Wien und Peter Bauer



PARK ist eine temporäre Rauminstallation von Team Wien, die ab August bis Ende September den Parkplatz am Rande des Naschmarkts in ein öffentliches Experiment verwandelt: Gemeinsam wollen wir austesten, wie wir den prognostizierten Wandel in der Arbeitswelt (Automatisierung, Digitalisierung) für neue Formen des Zusammenarbeitens nutzen können.



Park macht Platz für Diskurs

Park macht Platz für Workshops

Park macht Platz für Austausch

Park macht Platz für Kino

Park macht Platz für Musik

Park macht Platz für Gemeinschaft



Von 1.–24.September wird PARK von einem 3-wöchigen Programm bespielt.

Du findest Park gegenüber der Linken Wienzeile 58, 1060 Wien

https://goo.gl/maps/ZPh4zhmjgbu



—

Team Wien & PARK

Team Wien ist ein interdisziplinärer Zusammenschluss Wiener Gestalter_innen und initiiert im Rahmen der VIENNA BIENNALE PARK als Demonstrator der StadtFabrik, einem Kooperationsprojekt der Wirtschaftsagentur Wien und dem MAK - Austrian Museum of Applied Arts / Contemporary Art.