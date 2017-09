Tour de Nombril

Eine performative Bustour von Stephanie Winter & SALON HYBRID

Quer durch Wien zum Nabel der Welt

9. - 30.9.2017



Wien, 2017. Ein kleines Loch für den Baggerfahrer, ein großer Schritt für die Menschheit. Bei Bauarbeiten in der Seestadt Aspern wurde ein herausragender Fund gemacht. Bedeutende österreichische Wissenschaftler_innen sind sich einig: es handelt sich um ein Stück des Nabels der Welt, der sich unter der Stadt Wien ausgebreitet hat. Das Ministerium für Kultur und Welt hat nun ein internationales Expert_innenteam zu einer Statusevaluierung nach Wien eingeladen, um im Rahmen der TOUR DE NOMBRIL die wissenschaftliche, soziale und wirtschaftliche Bedeutung dieses unvergleichlichen Fundes zu prüfen.



In der performativen, interdisziplinären Bustour TOUR DE NOMBRIL schlüpft das Publikum in die Rolle von internationalen Expert_innen und begibt sich in einen vielschichtigen Reflexionsprozess rund um die Stadt Wien. Das neue Performancestück von Stephanie Winter & SALON HYBRID verwebt einen humorvollen Ansatz mit theoretischen und wissenschaftlichen Aspekten. Die Bustour eröffnet besondere Perspektiven auf die Stadt und führt die neu ernannten Expert_innen von der Virgilkapelle am Stephansplatz über verschiedene Stationen zu einer fiktiven Ausgrabungsstätte in der Seestadt Aspern.



Nur mit Anmeldung unter tour@tourdenombril.com / www.tourdenombril.com



TERMINE:

09.9.2017 - 18:30 und 19:00

16.9.2017 - 18:30 und 19:00

22.9.2017 - 18:30 und 19:00

23.9.2017 - 18:30 und 19:00

29.9.2017 - 18:30 und 19:00

30.9.2017 - 18:30 und 19:00



START: Virgilkapelle, Stephansplatz, U-Bahn-Station

ENDE: Seestadt Aspern (U2) (ca. 22:00)