7. – 23. september 2017



veranstaltungsort:

zacherlfabrik, Nusswaldgasse 14, 1190 Wien



vernissage

Donnerstag, 7. September 2017, ab 18 h



19 h Zur Eröffnung spricht Josef Schweikhardt

(Schriftsteller, Bildender Künstler)

20h Südamerikanisches Konzert mit „los muchachos“





öffnungszeiten vom 7. – 23. september 2017

jeweils Donnerstag, Freitag und Samstag,

18 h – 22 h und nach persönlicher Vereinbarung unter andrea@altemueller.de





rahmenprogramm

Mit akustischen und visuellen Leckerbissen aus der ganzen Welt: Live-Musik, Modenschau,

Kalligraphien, kirgisische Filzteppiche und einer Podiumsdiskussion zum Thema Wald



Nähere Infos und/oder Newsletter zum Programm

andrea@altemueller.de oder

facebook unter „horizons in space and time forests“







Themen der Serien horizons und in space & time sind Vergänglichkeit, Unendlichkeit und Sehnsucht. „Der Horizont ist eine imaginäre Linie, die zurückweicht, je mehr man sich ihr nähert.“ Ginnifer Goodwin.Das Meer ist der Ursprung allen Lebens und Bäume gelten als älteste Bewohner der Erde. Vor bald 20 Jahren dokumentierte Andrea Altemüller im Amazonas die Regenwaldabholzung, was eine erschütternde Erfahrung war. Mit ihrer Serie forests möchte sie die Schönheit und Verletzlichkeit der Wälder hervorheben, um so, im Angesicht der weltweiten Gefährdung der Wälder und Meere, auf die Dringlichkeit eines Umdenkens aufmerksam zu machen.



