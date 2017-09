Beinahe in letzter Minute ... Alex Da Corte & Ericka Beckman

Fotocredits: Alex Da Corte, 2017. Photo: John Bernardo Ericka Beckman, 2017

BEINAHE IN LETZTER MINUTE...

Sonntag, 3. September 2017, 17 Uhr



Am Abschlusstag der Ausstellungen – Führung zu Game Mechanics von Ericka Beckman und Slow Graffiti von Alex Da Corte



Eintritt plus € 3,- Führungsbeitrag/Person