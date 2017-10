Aktionsradius

1917 - Der wahre Oktober. Film & Gespräch mit Katrin Rothe

Die Regisseurin Katrin Rothe präsentiert in ihrer filmkünstlerischen Neuerzählung der Russischen Revolution die Sichtweise von Künstlern in revolutionären Zeiten. Basierend auf Recherchen in Tagebüchern, Berichten und literarischen Werken ihrer Trickfilm-Protagonisten – Künstler wie Maxim Gorki und Kasimir Malewitsch – unternimmt die zweifache Grimme-Preisträgerin eine multiperspektivische Befragung dessen, was heute weithin als „Die Oktoberrevolution“ bekannt ist.

Was geschah in Sankt Petersburg, damals Petrograd, in der Zeit zwischen den Aufständen im Februar, die den Zaren zur Abdankung

zwangen, und der Machtübernahme der Bolschewisten im Oktober? In dieser Phase der Provisorischen Regierung, einer Doppelherrschaft

des Parlaments Duma sowie den Arbeiter- und Soldatenräten, den Sowjets, versank Russland in Chaos und Anarchie. Mitten im fortdauernden Weltkrieg verblieb es ohne verbindliche Verfassung. Woran lag es, dass keine bürgerlich-parlamentarische Demokratie

gebildet wurde? Wie veränderte die Rückkehr Lenins und Trotzkis die Lage im Frühjahr? Auf welchen Seiten stand wann und wofür wie viel

Militär oder anderweitige Waffengewalt?



Entlang der historischen Chronologie der Ereignisse taucht die Regisseurin mit ihren Figuren in deren gesellschafts-, kultur- und

staatspolitische Diskurse ein, in private Gedankenwelten, kühne Visionen und flammende Plädoyers – in widersprüchliche, lebendige

Haltungen, die sich im Laufe des Geschehens wandeln. Aus der Vielfalt der Reflexionen der künstlerischen Zeitgenossen entsteht, arrangiert

mit fröhlichem Ernst, eine pointierte Differenzierung der zwei Revolutionen des Jahres. Wie weltberühmt die Filmprotagonisten werden

würden, ist zum Zeitpunkt des Geschehens noch unbekannt. 1917 in Sankt Petersburg pflegen sie alle Kontakte untereinander sowie zu

diversen Gesellschaftskreisen. Die Lyrikerin Sinaida Hippius, der arrivierte Maler und Kritiker Alexander Benois, der international anerkannte Schriftsteller Maxim Gorki, der umtriebige Avantgardist und Soldat Kasimir Malewitsch sowie der junge exzentrische Dichter Wladimir Majakowski, der von einer neuen Welt und einer radikal anderen, wahrhaft demokratischen Kunst träumt.



Nach dem Film Gespräch mit der Regisseurin Katrin Rothe (http://www.karotoons.de/)



Eintritt: Spenden erbeten!