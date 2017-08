BBQ in der neuen Welt

Community College EXKURSION: BBQ in der Neuen Welt – ein Blick über den Gartenzaun und in andere Siedlungsgeschichten

Mit Gästen und Gartenbewohner/innen, initiiert von Ursula Gaisbauer



Der zweite Teil der Spaziergangreihe führt uns nach Neu Brasilien, einen Kleingartenverein an der Alten Donau. Dort propagierte und praktizierte Florian Berndl, ein Naturheilkundler, die Bewegung aus der Stadt in die Natur und machte das Baden erst populär. Wir nehmen den Ort als Anlass, um historische und aktuelle Verbindungen zwischen Österreich und Brasilien herzustellen. Vor 200 Jahren zog Maria Leopoldine Josepha Caroline von Österreich nach Brasilien und wurde durch ihr politisches Geschick dort Kaiserin. Und mit einigem Glück treffen wir Paulino, der Brasilien in den 1960er Jahren verließ, um für eine Fußballkarriere nach Wien zu kommen.



Bitte um Anmeldung unter community.college@kunsthallewien.at

Der genaue Treffpunkt wird bei Anmeldung bekanntgegeben.



In ihrer künstlerischen Arbeit beschäftigt sich Ursula Gaisbauer mit den Besonderheiten des Raumes im Verhältnis zur Zeit. Sie lebt und arbeitet in Wien und ist langjähriges Mitglied der Denkfabrik der Kunsthalle Wien.