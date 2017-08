Kunst Haus Wien

Letzter Tag: Edward Burtynsky. Wasser

Fotocredits: Salinas #3, Càdiz, Spain, 2013 © Edward Burtynsky / Courtesy Admira Milan

Last Chance To See And Win

Edward Burtynsky. Wasser

bis Sonntag, 27.08.2017



Kommen Sie am Wochenende noch einmal in die Ausstellung Edward Burtynsky. Wasser und profitieren Sie von unseren Special-Goodies: Am Samstag überreichen wir dem/der 100. BesucherIn ein von Edward Burtynsky signiertes Exemplar der Publikation zur Ausstellung. Am Sonntag, dem letzten Tag der Ausstellung erhällt jede/r BesucherIn ein gratis Ausstellungsplakat zum Eintrittsticket. Solange der Vorrat reicht.