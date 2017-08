Bezirksamt Margareten, Schönbrunnerstraße 54, 1050

Wien und die Kunst

29.08.2017 18:00h



Wien hat seinen Ruf als Stadt, in der Kunst und Kultur hohes Ansehen geniessen, immer wieder bestätigt. Großteils handelt es sich hierbei um vergangene Glanzlichter. In dieser Ausstellung werden Arbeiten gezeigt, die sich mit der Stadt an sich, kritisch oder liebevoll, auseinander setzen: Wann wird die Stadt zum künstlerischen Motiv? Wie empfindet ein "Zugraster" oder ein "Geborener" die Stadt? Wo gibt es besondere Ecken und Kanten,Sehenswertes und Kritik Förderndes? Wie empfindet ein in Wien arbeitender oder lebender Künstler die Stadt?

Die Ausstellung soll ein künstlerisches Stimmungsbild der Stadt zeigen und den status quo der aktuellen künstlerischen Auseinandersetzung aufzeigen.